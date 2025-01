“Il Sogno Americano degli Atenesi Emigrati” alla Valle delle Radici: un viaggio tra storie di successo e memorie di famiglia

La scorsa domenica, nell’ambito del progetto “Valle delle Radici: le terre dei migranti”, presso l’aula consiliare del comune di Atena Lucana, si è tenuto un incontro che ha emozionato e coinvolto l’intera comunità locale. L’evento, intitolato “IL SOGNO AMERICANO” degli ATENESI EMIGATI”, ha visto la presentazione di un laboratorio di ricerca sulle storie di vita degli emigrati atenesi in America, un’iniziativa ideata e curata dall’Associazione Amici di San Ciro.

Attraverso una serie di post e fotografie, sono state raccontate le storie di alcuni emigrati atenesi, che hanno trovato il successo o affrontato difficoltà in America del Nord e del Sud. Le testimonianze sono state una riflessione sulle esperienze di uomini e donne che hanno cercato fortuna e nuove opportunità nel Nuovo Mondo, contribuendo con il loro impegno a scrivere capitoli importanti nella storia della migrazione italiana.

Il progetto “Valle delle Radici: le terre dei migranti” si inserisce nell’iniziativa del Ministero degli Esteri che ha proclamato il 2024 come l’anno delle radici, incentrato sulla riscoperta delle tradizioni e delle storie legate all’emigrazione italiana. L’iniziativa ha visto l’adesione di vari Comuni, tra cui Atena Lucana, e ha dato vita a numerose attività. Tra queste, quella di domenica rappresenta una delle tante occasioni di approfondimento e valorizzazione ella memoria storica del territorio, coordinata dal ricercatore Fabio Ragone.

“Nel 2018, oltre 10 milioni di persone sono venute in Italia per riscoprire le terre dei propri antenati. Il nostro obiettivo – ha spiegato il consigliere Francesco Di Santi – è far sì che questi visitatori possano prolungare la loro permanenza ad Atena, non solo per vedere le case dove hanno vissuto i loro parenti, ma per immergersi nella storia, nella cultura e nelle tradizioni del nostro paese”.

L’incontro è stato arricchito dalla presenza di Regaliano Tommasoni, storico appassionato ed ex Commissario della Polizia stradale di Sala Consilina, che ha illustrato le storie di alcuni atenesi emigrati che hanno raggiunto il successo negli Stati Uniti. Tra questi, Billy Curtis (vero nome Luigi Curto), attore di fama internazionale che ha recitato al fianco di Clint Eastwood, Gary Cooper, e in celebri film come Il Pianeta delle Scimmie, Il Mago di Oz e pellicole di Alfred Hitchcock. Un altro nome di spicco è quello di Linda Jordan, attrice che ha preso parte al film Arrivederci Roma con Mario Lanza e Renato Rascel, così come Lou Albano, famoso wrestler americano e collaboratore di Cyndi Lauper, e Villy del Negro, cestista che ha allenato i Chicago Bulls e vinto lo scudetto con la Benetton.

La serata ha visto la partecipazione del sindaco di Atena, Luigi Vertucci, il parroco di Atena, Don Michele Casale, e Antonio Caporale, Presidente dell’Associazione Amici di San Ciro. Presenti anche Antonio Pagliarulo, assessore al turismo della Comunità Montana Vallo di Diano, Fabio Ragone, ricercatore, e Michel De Matteis, cittadina americana originaria di Atena, che ha condiviso il legame profondo con le sue radici italiane.