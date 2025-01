A Marate una spiaggia accessibile per disabili : il progetto sperimentale

Maratea ospiterà la prima spiaggia sperimentale attrezzata e accessibile per disabili in Basilicata, lungo la costa Tirrenica. L’annuncio è stato dato dall’Assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, che ha comunicato l’approvazione da parte della Giunta regionale di una delibera per il progetto “Una spiaggia per tutti”. Questa iniziativa è sostenuta dalla Federazione Italiana Nuoto Paraolimpico (FINP) con sede a Roma e dalla delegazione regionale di Basilicata.

Il progetto prevede un investimento di 100mila euro, finanziato attraverso le risorse del Protocollo d’intesa del 2021, relativo al “Decreto MEF, MISE, Regione”, volto a promuovere sport e turismo, sostenendo la disabilità e il contrasto sociale. La spiaggia di Maratea sarà dotata di servizi specifici per garantire assistenza a persone disabili e normodotate, contribuendo a rendere l’area marittima più inclusiva.

“Una spiaggia per tutti” – evidenzia Cupparo- ha l’obiettivo di facilitare la fruizione del mare a persone con diversa abilità motoria, utilizzando metodi e mezzi messi a disposizione dagli enti promotori dell’iniziativa per favorire l’accoglienza turistica individuale e di gruppo, utilizzando il mare e il suo ambiente come elemento socializzante e di integrazione. Il progetto vuole offrire al portatore di handicap un’occasione per esprimere le proprie capacità, per integrarsi con persone e ambiente e sviluppare un miglioramento psico-fisico”.