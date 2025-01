Il grande cuore di Sala Consilina fa canestro con la 12ore di basket per solidarietà

Ancora una volta, ma non c’erano dubbi, il cuore di Sala Consilina e del Vallo di Diano, fa canestro. Sono stati raccolti 4mila euro, infatti, nella maratona di basket organizzata dalla Polisportiva basket Sala Consilina. E in tanti hanno partecipato all’evento che si è tenuto nel palazzetto “Zingaro” di Sala Consilina. Si è tratta dell’ottava edizione della Maratona. L’evento ha avuto il sostegno della Bcc Monte Pruno, della Diesel Tecnica Sala Consilina e il patrocinio del Comune di Sala Consilina.

Le 12 ore sono dedicate alla memoria di Maria Dorotea Di Sia e alle bambine affette dalla sindrome di Rett, come Lua, giovane simbolo della manifestazione. Grazie alla generosità dei partecipanti, alla vendita delle t-shirt ufficiali e alle donazioni, sono stati raccolti 4.000 euro, interamente devoluti all’associazione ConRett Onlus, impegnata a supportare le famiglie e la ricerca contro questa rara malattia genetica. Agnese Alberti, madre di Lua, ha ringraziato tutti i presenti. Così come Simona Sica, presidente della Polisportiva Basket Sala Consilina.

Importante il sostegno del Comune di Sala Consilina, rappresentato dal sindaco Mimmo Cartolano e dal consigliere Antonio Santarsiere. Presente anche il consigliere regionale Corrado Matera.

Numerose realtà locali hanno contribuito alla raccolta fondi attraverso donazioni e premi per l’estrazione finale. Un ringraziamento speciale, da parte degli organizzatori, va alla famiglia Di Sia, che ha donato un dipinto di Maria Dorotea per l’iniziativa benefica, e alle tante persone che hanno dedicato il loro tempo e risorse per la buona riuscita dell’evento.