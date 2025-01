Accordo raggiunto: ritirati i licenziamenti per 256 lavoratori della “CallMat a Matera

L’azienda di call center CallMat, che opera a Matera, ha ritirato i 256 licenziamenti previsti grazie all’accordo raggiunto durante il tavolo di discussione tenutosi a Palazzo Piacentini. Alla riunione hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, i dirigenti del Mimit, i rappresentanti della Regione Basilicata, del gruppo Tim, di CallMat e delle organizzazioni sindacali.

Originariamente programmato per il 23 gennaio, l’incontro è stato anticipato su richiesta della Regione Basilicata, in seguito al ridimensionamento delle commesse da parte di Tim, principale committente del call center lucano.

L’accordo prevede che la Regione Basilicata attivi interventi per la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni lucane entro settembre 2025, al fine di offrire una risposta occupazionale parziale per i lavoratori di CallMat. Nel frattempo, il ministero delle Imprese e del Made in Italy avvierà monitoraggi della situazione. Tim garantirà, fino a marzo, un flusso di nuovi volumi di lavoro, mentre CallMat si è impegnata a ritirare immediatamente la procedura di licenziamento collettivo, in cambio dell’utilizzo di ammortizzatori sociali per gestire la situazione in modo meno traumatico.