Incidente sul lavoro al porto di Salerno: due operai feriti

Due operai portuali sono rimasti feriti in un incidente avvenuto questa mattina nel porto commerciale di Salerno. L’episodio si è verificato mentre i lavoratori si trovavano nell’area “merci varie”, all’interno di una gabbia di sicurezza utilizzata per accedere alla nave.

Per motivi ancora da chiarire, la gabbia si è sganciata, causando il ferimento dei due operai. Entrambi hanno riportato lesioni serie, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita: uno ha subito una frattura alla spalla e al ginocchio, mentre l’altro ha riportato una frattura della mascella e una sospetta lesione alla costola. Sono stati trasportati all’ospedale “Ruggi” dal personale del 118. Le autorità stanno conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.