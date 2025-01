Preparativi in corso per l’arrivo della neve in Basilicata: Anas attiva misure di emergenza

Con l’arrivo di una nuova ondata di freddo e la previsione di neve per il fine settimana, Anas si sta preparando per affrontare l’emergenza neve nel modo più efficace possibile, minimizzando i disagi alla viabilità. In Basilicata, la situazione si fa critica, con circa 1.000 km di rete stradale da monitorare e 300 km considerati a rischio elevato di accumulo di neve.

Per gestire al meglio questa emergenza, Anas ha messo in campo un parco auto di 400 mezzi di manutenzione, supportato da 110 uomini e 60 mezzi specializzati, tra cui spartineve e spargisale. Inoltre, sono state dislocate sei frese sul territorio: quattro presso l’autoparco di Potenza e due già operative in altre zone.

Per la sola città di Potenza sono disponibili 5.000 quintali di sale, pronti per essere utilizzati. La preparazione non si limita solo ai mezzi, ma include anche un attento monitoraggio delle condizioni meteorologiche, con bollettini della protezione civile.

Le operazioni preventive sono già in corso, con attività quotidiane che si intensificano nelle ore serali. Tuttavia, è fondamentale che anche gli automobilisti e gli autotrasportatori adottino comportamenti responsabili per non vanificare gli sforzi messi in atto per garantire la sicurezza stradale.