Paura a Teggiano, auto finisce fuori strada, in ospedale l’uomo di San Rufo alla guida

Paura, questa mattina, a Teggiano, dove un uomo di San Rufo alla guida della sua Lancia Ypsilon, è uscito improvvisamente fuori dalla carreggiata e si è ribaltato in una cunetta, in via Buco Vecchia.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, che seguendo le direttive del Capo Reparto Alfredo Altamura, hanno prontamente estratto il conducente dalla vettura.

Le condizioni dell’uomo, fortunatamente, non sembrano gravi, ma comunque è stato condotto in ospedale dai sanitari del 118, per ulteriori accertamenti.