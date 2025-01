Padula sotto la neve: Protezione Civile in azione con spazzaneve, spargisale e soccorsi tecnici

Con l’arrivo della prima ondata di neve, la Protezione Civile Vallo di Diano di Padula si è attivata prontamente, già da questa notte, in seguito all’allerta meteo per neve e ghiaccio, dimostrando ancora una volta l’efficienza e l’impegno che da sempre la contraddistingue. I Volontari infatti sono scesi in mobilitando mezzi per fronteggiare l’emergenza e garantire la sicurezza del territorio. Un’azione coordinata e tempestiva che ha visto squadre operative lavorare senza sosta su più fronti, dimostrando efficienza e capacità organizzativa.

Le squadre dotate di mezzi spazzaneve e spargisale stanno operando su tutte le principali arterie cittadine e sulle strade secondarie più colpite dall’accumulo di neve, garantendo il transito in condizioni di sicurezza. Le attività di intervento si sono articolate su due direttrici principali, da un lato, la messa in sicurezza della viabilità, affidata ai mezzi spazzaneve e spargisale, dall’altro, il soccorso tecnico, con operazioni mirate di traino e supporto in situazioni critiche.

Grazie all’impiego strategico di mezzi e risorse, le arterie principali e secondarie del comune sono state liberate dalla neve, consentendo il transito in sicurezza, in particolare verso le strutture sensibili, come ospedali, farmacie e servizi pubblici essenziali. Parallelamente, le squadre tecniche hanno operato in condizioni difficili per recuperare veicoli bloccati e assistere cittadini in difficoltà, specialmente nelle aree più isolate e impervie, dove la neve ha reso l’accesso particolarmente difficile.

L’operatività della Protezione Civile è il risultato di un’organizzazione efficiente e di un coordinamento costante con le autorità locali e le forze dell’ordine. Grazie al monitoraggio preventivo delle condizioni meteo e all’utilizzo di mezzi adeguati, è stato possibile rispondere rapidamente all’emergenza, minimizzando i disagi per la popolazione, prevenire situazioni di pericolo.

“L’impegno del nostro personale è massimo – ha dichiarato il presidente Giuseppe Pisano – ma chiediamo ai cittadini di collaborare, limitando gli spostamenti non necessari e adottando tutte le precauzioni del caso, come l’uso di pneumatici invernali o catene da neve.”

Inoltre, si raccomanda di segnalare eventuali situazioni di criticità o richieste di aiuto ai numeri di emergenza dedicati.