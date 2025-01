Debutto amaro nel nuovo anno per la Valdiano Volley: sconfitta 3-0 ad Afragola 

Una ripresa di campionato glaciale per la Valdiano Volley, battuta per 3-0 sul parquet della palestra Brunelleschi di Afragola in questa dodicesima giornata che ha segnato il riavvio dell’attività dopo le festività di fine anno. I padroni di casa, saliti in terza posizione nella classifica attuale, si sono aggiudicati il match con i punteggi di 25-22; 25-18; 25-21.



Una Valdiano dai due volti: battagliera ed efficace nel primo e nel terzo set, più inconcludente e quasi arrendevole nel secondo. Confermato il blocco di inizio stagione con gli argentini Toselli e López bande, la diagonale palleggiatore-opposto con Gengaro nel primo set poi sostituito da Salvatore e D’Isidoro suo opposto, il libero Carpentieri e al centro Lombardi e Minelli.



López, sceso in campo per sopperire al lieve infortunio di Grzegorczyk (stiramento al quadricipite destro), ha dominato il secondo set grazie anche all’intesa col palleggiatore Salvatore. Gli avversari hanno caricato soprattutto su un Toselli limitato dal dolore al pollice destro (reduce anch’egli da un infortunio che gli ha causato tre settimane di riposo), che ha sofferto più del solito gli spostamenti in ricezione, ma che è riuscito comunque a chiudere con una discreta percentuale di attacchi e, soprattutto, con una serie di muri spettacolari sull’opposto Anatrella.

Salvatore ha cercato dei primi tempi veloci e spostati, ma Lombardi e Minelli hanno risentito della muraglia di Afragola che ha toccato quasi tutti i palloni e la difesa è stata in grado di coprire dietro e fuori dal muro.

Differenza cardine tra le due compagini, il fondamentale muro-difesa, ancora una volta, è stato il tallone d’Achille della squadra valdianese che non è riuscita a piazzare il muro, soprattutto a chiusura degli attacchi di un performante Ambrosone.



La Valdiano esce da uno scontro contro l’Afragola Volley che ha avuto l’abilità di esaltare i propri pregi (servizio preciso) e nascondere i propri difetti. Fa male la remissività e la frustrazione di una squadra che da inizio campionato ci ha abituati a momenti altissimi di pallavolo, tuttavia in grado di perdere la concentrazione nei momenti topici. Non siamo pronti a rassegnarci a un ridimensionamento delle nostre aspirazioni, manca ancora tutto il girone di ritorno e i gialloverdi hanno dimostrato di meritare ben altro che un sesto posto in classifica. Domenica prossima (ore 18:30) si torna al Palazzetto di Sant’Arsenio, si torna a tifare Valdiano.