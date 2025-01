Maltempo e neve. A Montesano ripristinate corrente elettrica e fornitura idrica. Domani restano chiuse le scuole di alcune frazioni

Stanno rientrando i disagi provocati dall’ondata di maltempo e neve che ha colpito anche il comune di Montesano Sulla Marcellana. Da ieri, infatti, molte famiglie sono rimaste senza corrente elettrica e in alcune zone anche la fornitura idrica è venuta a mancare. Grazie a diverse segnalazioni, i tecnici dell’Enel hanno continuato a lavorare per ripristinare i servizi. Il Sindaco, Giuseppe Rinaldi, sta infatti informando la popolazione circa lo sviluppo degli interventi che hanno consentito “il ripristino della fornitura di energia elettrica nell’area Gambatesa di Prato Comune”, e contestualmente “il riavvio delle pompe di sollevamento dell’acqua per il tramite di gruppo elettrico dall’Enel stesso installato per l’approvvigionamento idrico delle zone di Capoluogo e Arenabianca oltre a consentire il ripristino della corrente nelle abitazioni interessate dalla problematica relativa a questa linea” come si legge da un post social in aggiornamento. Anche nella zona montana di Perillo e Tardiano risultano ripristinate sia la corrente elettrica che la fornitura idrica.

Per quanto attiene alla chiusura della strada ex SS103 (l’ordinanza era stata emanata ieri dalla Provincia) che collega Montesano sulla Marcellana al comune lucano di Moliterno, a causa di alberi divelti sulla carreggiata , risultano ancora in atto i lavori per lo sgombero e la messa in sicurezza

È stata, inoltre, emanata un’ordinanza dal Sindaco per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle frazioni di Tardiano, del Capoluogo e di Arenabianca per la giornata di domani, 14 gennaio 2025. Restano aperte nella frazione dello Scalo.

L’ondata di maltempo e neve che sta colpendo molti territori di Campania e Basilicata continuerà, infatti, anche nelle prossime ore sono previste nevicate a bassa quota.