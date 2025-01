Maltempo in Basilicata: danni alle colture e disagi nel ritiro del latte dagli allevamenti

Gli uffici zonali di Cia-Agricoltori Potenza-Matera stanno attivamente monitorando i danni causati alle aziende agricole e alle colture pregiate dalle intense nevicate, particolarmente abbondanti nelle aree interne e montane. Le produzioni di ortaggi, oliveti e vigneti, così come casolari e stalle, sono infatti a rischio a causa del peso della neve, mentre il gelo notturno sta avendo gravi ripercussioni sulle coltivazioni ortive.

Negli allevamenti di bovini da latte, è fondamentale prestare attenzione al regolare ritiro del latte giornaliero, che risulta compromesso in alcune zone dalla difficile viabilità delle strade provinciali e interpoderali. La confederazione degli agricoltori evidenzia altresì che sono gli stessi titolari delle aziende a garantire i collegamenti tra le aree rurali, le frazioni e i centri urbani, impiegando trattori e mezzi agricoli per rimuovere la neve.

Cia sottolinea come i cambiamenti climatici, che in Basilicata portano a un rapido passaggio dalla siccità alle nevicate, rappresentino il “nemico principale” per gli agricoltori. Il 2024 ha registrato un record di eventi estremi, con oltre 300 manifestazioni di meteo avverso che hanno colpito la Penisola, raggiungendo quest’anno il numero di 351.