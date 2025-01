Neve e alberi caduti: chiusa la strada che collega Sacco e Teggiano

Da ieri sera, in seguito alla forte nevicata che ha colpito il Vallo di Diano, la strada che collega Sacco e Teggiano è stata chiusa al traffico.

L’interruzione sul passo del Corticato si è resa necessaria per la caduta di alcuni alberi e il conseguente ammasso di neve.

Per ripristinare la viabilità da ieri sono all’opera i mezzi spalaneve e, come si può leggere in un post pubblicato dal Comune di Sacco, è stata allertata anche una squadra di operai della Comunità Montana per liberare la carreggiata dagli alberi divelti dal forte vento.

Nella giornata di domani dovrebbe essere completata la pulizia dell’intera carreggiata per permettere anche a pullman, mezzi pesanti e camion di transitare sulla S. P. 11.