Scuole chiuse anche domani a Caggiano. Ripristinata l’energia elettrica e liberate tutte le auto impantanate

Il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, con apposita ordinanza ha prorogato anche per la giornata di domani, martedì 14 gennaio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Seppur molto deboli sono previste ancora nevicate a quote superiori ai 600/700 metri. Inoltre i problemi riscontrati in alcune zone del paese con l’approvvigionamento dell’energia elettrica sono stati del tutto risolti, grazie anche ai tecnici Enel che hanno lavorato alacremente, al freddo, per ripristinare il problema.

Infine le automobili rimaste impantanate nella neve nelle scorse ore sono state completamente liberate grazie agli operai comunali e ai volontari di Protezione Civile.