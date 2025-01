Il Cilento ospiterà il Consiglio Direttivo Nazionale AIGA: il summit dei giovani avvocati da tutta Italia

La sezione AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Vallo della Lucania avrà l’onore, per la prima volta nella sua storia, di organizzare il prestigioso Consiglio Direttivo Nazionale, un evento che richiamerà nel cuore del Cilento giovani professionisti del diritto provenienti da ogni parte d’Italia. Le date da annotare in agenda sono il 6 e 7 giugno 2025, un appuntamento imperdibile per la comunità giuridica e soprattutto per il territorio, che si prepara ad accogliere centinaia di partecipanti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIGA rappresenta un momento fondamentale di confronto e aggiornamento per i giovani avvocati, durante il quale verranno affrontate, attraverso dibattiti, tavole rotonde e momenti di networking, le principali tematiche legate al diritto e all’esercizio della professione forense, con particolare attenzione al contesto attuale e alle sfide del futuro. L’obiettivo è quello di rafforzare il senso di comunità e promuovere lo sviluppo di iniziative che tutelino e valorizzino la figura dell’avvocato nel panorama giuridico nazionale, evidenziandone il ruolo sociale e il valore costituzionale.

L’evento sarà ospitato tra Agropoli e Vallo della Lucania, in uno dei luoghi più suggestivi del Sud Italia: il Cilento, terra di storia, cultura e natura incontaminata.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di tale portata – dichiara il Presidente della sezione AIGA di Vallo della Lucania Domenico Sica – Questo appuntamento rappresenta una sfida importante e un’occasione per mostrare l’impegno della nostra sezione e le capacità della nostra realtà locale. Vogliamo offrire un’accoglienza calorosa e lasciare un segno positivo nell’esperienza di ogni partecipante”.

“È un’occasione straordinaria per accendere i riflettori sulla realtà del nostro Tribunale, sulle sue problematiche, ma anche sulle sue potenzialità – ha dichiarato il Presidente del COA di Vallo della Lucania Avv. Domenicantonio D’Alessandro –. Siamo entusiasti di vedere il nostro territorio protagonista di un evento di tale rilevanza e pronti a supportare con entusiasmo la riuscita dell’iniziativa”.

L’incontro nazionale sarà un’occasione di approfondimento giuridico, ma anche un momento di condivisione di idee, esperienze e valori comuni. “AIGA continua a essere un punto di riferimento per i giovani avvocati, sostenendo il loro percorso di crescita professionale e promuovendo un dibattito attivo sui temi che interessano la professione forense e i diritti dei cittadini. Il Cilento è pronto ad aprire le porte ai giovani avvocati d’Italia. Sarà un’ottima occasione per la valorizzazione del territorio e la promozione di una cultura giuridica al passo con i tempi e più vicina ai cittadini” dichiara l’agropolese Roberto Scotti, componente di Giunta nazionale AIGA.

Un elemento centrale nell’organizzazione sarà il coinvolgimento del territorio e delle sue realtà economiche. Nelle prossime settimane, infatti, l’AIGA si occuperà di individuare partner e sponsor che vorranno legare la propria immagine a un evento di rilevante risonanza nazionale. Le aziende interessate potranno, a tal proposito, contattare l’associazione per ricevere maggiori informazioni sulle modalità di sponsorizzazione e sui benefici promozionali offerti dall’evento.