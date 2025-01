Cane cade nel fiume Sammaro a Roscigno: salvato dai Vigili del Fuoco

Momenti di paura per le sorti di un cane, Argo, il quale mentre era impegnato con il suo padrone in una battuta di caccia, è caduto rovinosamente nella gola del fiume Sammaro a Roscigno.

Sul posto, allertati dal suo proprietario, sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal Capo Reparto Alfredo Altamura, che sono stati costretti a sospendere le operazioni di salvataggio a causa del maltempo. Dopo alcune ore il malcapitato cagnolino è stato tratto in salvo dai caschi rossi valdianesi, anche grazie all’intervento di tre operatori Speleo Alpino Fluviale giunti da Salerno. Il cane, impaurito ed infreddolito, dopo essere stato salvato ha ritrovato il suo proprietario, che ha finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo dopo le tante ore trascorse in apprensione per le sorti del suo amico a quattro zampe