Al via la stagione invernale della Montagna Grande di Viggiano. È prevista infatti proprio per questo sabato 18 e per domenica 19 gennaio, l’apertura degli impianti sciistici del comune lucano, pronti ad accogliere decine di migliaia di turisti, sportivi e appassionati da ogni parte d’Italia. Nei prossimi giorni, ripartiranno inoltre, anche le attività di natura didattica e sportiva che coinvolgeranno gli studenti delle scuole lucane all’interno dello scenario unico delle piste della Montagna Grande.



In vista dell’Opening Day degli impianti sciistici, grande è la soddisfazione del Primo Cittadino di Viaggiano Amedeo Cicala che dichiara: “La splendida cornice naturale e paesaggistica della Montagna Grande è pronta ad accogliere turisti, famiglie e sportivi di ogni età per vivere le emozioni di una stagione invernale indimenticabile. Viggiano, ancora una volta, si candida a punto di riferimento per il turismo stagionale lucano e del sud Italia”.