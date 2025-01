Incidente in Lombardia, perde la vita un giovane originario di Amalfi

Dolore in Costiera Amalfitana per la morte di un giovane in un incidente stradale a Milano. La vittima è Edoardo Catalano, 26 anni, originario di Amalfi. La tragedia si è consumata all’alba di venerdì 17 gennaio in Lombardia.

Il ragazzo si trovava a Mediglia al volante della sua automobile su una strada provinciale. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine il veicolo è finito contro un ostacolo. Nell’impatto il conducente non è sopravvissuto. La notizia ha fatto il giro della Divina provocando incredulità e sconcerto.