Trovato con la droga: nei guai un uomo nel materano

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno arrestato un cittadino pakistano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo, è stato fermato un uomo del Gambia, trovato in possesso di due grammi di hashish e che si presumeva avesse acquistato droga dall’arrestato. Pertanto, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare al presunto “spacciatore”, rivelatosi di nazionalità pakistana con regolare permesso di soggiorno. A seguito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto 98 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, per un valore di circa 2.000 euro.

Il pakistano è stato arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari, successivamente convalidati dalla Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’obbligo di dimora a Matera e la firma presso la polizia giudiziaria.