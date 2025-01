Giovane accoltellato sul lungomare di Salerno: preso l’aggressore

Un giovane di 20 anni è stato accoltellato sul Lungomare di Salerno, all’altezza dell’area antistante al palazzo delle Poste Centrali. Il 20enne è stato trasportato all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno, mentre il suo aggressore, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato.

Non si conoscono i motivi dell’aggressione sulla quale hanno avvisato le indagini i poliziotti. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della scientifica per i rilievi del caso. In merito è intervenuto anche il Presidente della Commissione Trasparenza al Comune di Salerno Antonio Cammarota che parla di emergenza sicurezza, il quale chiede un potenziamento delle forze di polizia sul lungomare, anche con l’utilizzo dell’Esercito.