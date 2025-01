Nocera Inferiore: giovane denunciato dalla Polizia per violazione del divieto di accesso urbano

Gli Agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Nocera Inferiore, appartenenti alla Questura di Salerno, hanno denunciato un giovane di Nocera Inferiore, di 20 anni, per aver violato il provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.U.R.), noto anche come DASPO Urbano.

Il provvedimento era stato emesso lo scorso ottobre, a seguito della partecipazione del giovane a una rissa avvenuta a settembre durante la movida nocerina, in prossimità di locali affollati di giovani. Il D.A.C.U.R. imponeva al giovane di non avvicinarsi alle zone della movida né ai locali del centro di Nocera Inferiore per un periodo di tre anni.

Tuttavia, durante i controlli di routine nel periodo delle festività natalizie e di Capodanno, il giovane è stato sorpreso dagli Agenti mentre entrava in uno dei locali del centro cittadino, violando così il provvedimento in vigore. Di conseguenza, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di violazione del divieto di accesso urbano.