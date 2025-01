Concorso “IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza”: ecco la giuria. Il 23 febbraio le premiazioni

La Pro Loco Teggiano ha annunciato con entusiasmo la Cerimonia di Premiazione della prima edizione del Concorso Multimediale “IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza”, che si terrà domenica 23 febbraio alle ore 11:00 presso il suggestivo Complesso della Santissima Pietà, nel cuore del centro storico della città d’Arte del Vallo di Diano.

La giuria, è già al lavoro per valutare le opere in gara. Tra i giurati figurano Alessandra Barone (giornalista del Tg1), Angelo Raffaele Marmo (co-direttore del Quotidiano Nazionale), Eduardo Scotti (giornalista del quotidiano La Repubblica), Massimo Pica (fotografo di fama campana) e il presidente della Pro Loco Teggiano, Biagio Matera.

Il concorso, una novità assoluta introdotta durante la 29^ edizione della celebre manifestazione medievale “Alla Tavola della Principessa Costanza”, ha invitato i partecipanti a raccontare le emozioni della festa attraverso fotografie, video e saggi giornalistici. La manifestazione, che si svolge ogni anno l’11, 12 e 13 agosto, attira migliaia di visitatori da tutta Italia a Teggiano, offrendo una suggestiva rievocazione storica dei festeggiamenti tenutisi nel 1480 per le nozze tra Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano, e Costanza, figlia del celebre Federico da Montefeltro, Duca di Urbino.

Durante i tre giorni dell’evento, il centro storico di Teggiano si trasforma in un borgo medievale animato da figuranti in costume, cortei storici, spettacoli, mestieri antichi e degustazioni enogastronomiche. Tra i momenti più attesi spiccano il Corteo Storico, che vede la partecipazione di oltre 500 figuranti, e l’Assalto al Castello, spettacolare rievocazione di episodi storici arricchita da effetti scenici e fuochi d’artificio.

“L’obiettivo del concorso multimediale – spiega Biagio Matera, presidente della Pro Loco Teggiano – è stato quello di creare un ponte tra passato e presente, coinvolgendo attivamente cittadini e visitatori per celebrare la storia e la cultura di Teggiano. Questa prima edizione ha registrato un grande successo, con numerose proposte di alta qualità provenienti dai partecipanti.”

La cerimonia di premiazione del 23 febbraio non sarà soltanto un momento di celebrazione per i vincitori, che riceveranno un premio di 500 euro per ciascuna delle tre categorie in gara (fotografia, video e saggio giornalistico), ma anche un’occasione per ribadire l’importanza della valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Teggiano, anche oltre il periodo estivo.

“Il nostro intento – prosegue Matera – è quello di far parlare della Principessa Costanza non solo ad agosto, ma durante tutto l’anno. Questo concorso rappresenta un contributo significativo in questa direzione, reso possibile grazie al supporto della Fondazione Banco di Napoli, che ha creduto nella valenza culturale del progetto e ne ha sostenuto la realizzazione. Invitiamo tutta la comunità di Teggiano e del Vallo di Diano a partecipare a questo evento speciale, che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di promozione del nostro territorio.”