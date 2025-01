A Salerno la lotta ai sacchi neri per il conferimento dei rifiuti: sanzionate alcune attività

Questa mattina a Salerno hanno preso il via i controlli da parte degli operatori di Salerno Pulita sui rifiuti conferiti all’interno di sacchi neri. L’utilizzo delle buste nere è vietato da un’ordinanza sindacale e i cittadini sono invitati a utilizzare sempre buste trasparenti o semitrasparenti attraverso le quali è possibile vedere il contenuto.

Le operazioni sono state svolte anche con il supporto della polizia municipale. Gli operatori hanno ritirato le buste e successivamente la Municipale ha effettuato tutte le verifiche del caso per risalire agli autori degli errati conferimenti. Al termine dei controlli sono stati sanzionati diversi trasgressori, tra cui anche delle attività commerciali.

“Continuiamo a trovare ancora troppi sacchi neri e quindi proseguiremo con i controlli congiunti – hanno dichiarato l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet e l’assessore all’Ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, che hanno partecipato alle operazioni di verifica – chi non rispetta le regole danneggia in primis i cittadini che quotidianamente si impegnano nella raccolta differenziata e che ringraziamo per la correttezza ed il rispetto”.