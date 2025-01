Giovane arrestato ad Angri per spaccio di stupefacenti

I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, insieme al nucleo Cinofili di Sarno, hanno arrestato un giovane di Angri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher, un 23enne, è stato colto in flagranza di reato nel corso di un controllo dinamico del territorio. I militari hanno rinvenuto in possesso dell’indagato diverse dosi di hashish e marijuana, tre bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento.

Per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.