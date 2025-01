“Non fare lo sbronzo”. A Salerno l’iniziativa sulla sicurezza stradale

E’ stata presentata la seconda edizione dell’iniziativa “Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita, l’ambiente e la città”, promossa dal Comune di Salerno in collaborazione con diversi enti, quali la Polizia Municipale, la Questura e Polizia Postale, i Vigili del Fuoco, l’ASL, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, la Camera di Commercio, l’Emergenza-COT 118 ASL, l’ACI, la Croce Rossa, la Protezione Civile e l’Archeoclub Il Torrione di Salerno.

L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani su importanti temi come la sicurezza stradale, l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Quest’anno, particolare attenzione sarà dedicata al decoro urbano e alla consapevolezza riguardo al patrimonio pubblico da preservare.

Il progetto coinvolgerà 14 istituti scolastici superiori di secondo grado di Salerno, per un totale di 17 plessi, e prevede un articolato programma di 10 incontri per ogni scuola, per un totale di 23 ore di attività. “Non fare lo sbronzo” si caratterizza per la varietà delle tematiche affrontate, essenziali per la formazione di giovani consapevoli e responsabili.