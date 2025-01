Giorno della Memoria: il Prefetto di Salerno consegnerà una Medaglia D’Onore anche a Giuseppe Ferro di Sassano

Lunedì 27 gennaio 2025 corre l’80° ricorrenza del giorno della memoria. Per l’occasione il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, consegnerà le “Medaglie d’onore” conferite dal Presidente della Repubblica a coloro che hanno subito la deportazione, la prigionia e in molti casi la morte nei campi di sterminio. Le celebrazioni avranno inizio alle ore 9:10 presso il

Chiostro del Palazzo Municipale di Campagna, luogo simbolo di questa provincia, poiché in passato era sede di un campo di internamento per oppositori del regime ed ebrei, attivo dal

giugno 1940 fino all’8 settembre 1943. La cerimonia proseguirà alle ore 9:30 nella Cripta della Cattedrale “Santa Maria della Pace” con la consegna di dieci “Medaglie d’onore” conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini deportati e internati nei lager nazisti. Presenti alla cerimonia il Sindaco di Campagna, Biagio Luongo, il direttore del Museo della “Memoria e della Pace”, Marcello Naimoli e il presidente nazionale dell’Associazione Combattenti e Reduci, Antonio Landi. Presenti anche i ragazzi della scuola secondaria “G.Mazzini” e i ragazzi dell’Istituto “Teresa Confalonieri”.

Le celebrazioni proseguiranno inseguito alle ore 11:30, presso il “Salone dei Marmi” del Comune di Salerno, dove saranno ricordati altri 23 cittadini del territorio provinciale salernitano, rinchiusi nei campi di internamento e sterminio nazisti, ai quali il Presidente della Repubblica ha concesso la “medaglia d’onore”. Una Medaglia D’onore verrà concessa anche alla memoria del Signor Giuseppe Ferro originario di Sassano e al momento del ritiro sarà presente il figlio Giovanni in suo onore.