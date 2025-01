In Basilicata si rinnova per altri due anni il “bonus idrico”: sostegno alle famiglie e all’ambiente

Nella regione Basilicata si rinnova anche per questo anno il “bonus idrico” previsto dalla giunta regionale per le annualità 2024 e 2025. La notizia è stata resa nota dall’ufficio stampa della stessa Giunta, specificando che “si tratta di un’agevolazione economica destinata ai fini di incentivazione alle famiglie con un indicatore Isee inferiore a 30.000 euro pertanto l’obiettivo è l’incentivo al risparmio della risorsa idrica potabile mediante l’azzeramento del costo delle bollette del servizio idrico, fognario e depurativo, comprese le cosiddette “quote fisse”, entro un consumo di 20 metri cubi all’anno per ogni componente del nucleo familiare”. La regione infatti ha investito sul progetto ‘Energie rinnovabili per la sostenibilità del settore idrico lucano’. Tale progetto comprende la realizzazione di tre impianti fotovoltaici nella regione per una produzione annuale prevista di 80 GWh, destinati a servire gli impianti di Acquedotto Lucano”.

Il governatore, Vito Bardi, sottolinea come il bonus sia stato pensato soprattutto per aiutare le famiglie in difficoltà sostenendole e aiutandole dal punto di vista economico. E’ un segnale forte di vicinanza ai cittadini ma è un invito alla comunità stessa a seguire insieme un cammino più sostenibile ed equa per la gestione dell’acqua che rappresenta un bene inestimabile per tutti. I risultati ottenuti durante l’anno 2024- sottolinea infine il governatore- ne sono la prova tangibile.