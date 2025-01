Un’auto distrugge una ringhiera a Cava de’ Tirreni. Un’altra vettura contro un cabina del gas a Sala Consilina

Questa mattina intorno alle ore 5, un incidente stradale si è verificato in località Pregiato, a Cava de’ Tirreni. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe stato causato dall’alta velocità. Il giovane conducente di un’Audi, dopo aver perso il controllo del veicolo, ha abbattuto un palo della Telecom, urtato violentemente contro un muro e terminato la corsa impattando una ringhiera a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Città, che hanno estratto il ragazzo dall’abitacolo, rimasto incastrato tra le lamiere. Una volta liberato, il giovane è stato affidato alle cure del personale del 118, già presente sul luogo dell’incidente. Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno effettuato una ricognizione al di sotto della sede stradale, temendo la possibile presenza di un altro passeggero che, secondo alcune segnalazioni iniziali, sarebbe stato nell’abitacolo al momento dell’impatto. Fortunatamente, la ricerca ha dato esito negativo.I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri, che stanno lavorando per accertare la dinamica precisa dell’incidente.

Questa notte, la Statale 19 delle Calabrie è stata ancora una volta teatro di un grave incidente nella frazione Trinità a Sala Consilina. Un’autovettura, lanciata a velocità sostenuta in direzione sud verso Montesano, ha perso il controllo in prossimità della curva nei pressi della farmacia, terminando la sua corsa in modo rocambolesco. L’auto ha prima colpito due vetture parcheggiate – che fortunatamente hanno rallentato l’impatto – per poi schiantarsi contro la cabina del gas situata nel parcheggio della pasticceria “La Delizia”.

Gli occupanti del veicolo sono rimasti illesi. È stato necessario l’intervento immediato dei tecnici del gas per mettere in sicurezza la zona, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.