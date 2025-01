Violenza sessuale in ascensore a Nocera Inferiore: condannato un uomo di 52 anni

Un episodio agghiacciante di violenza sessuale ha scosso la comunità di Nocera Inferiore. Un uomo di 52 anni è stato condannato a due anni di reclusione per aver molestato una giovane barista di 25 anni all’interno di un ascensore. La sentenza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale di Nocera Inferiore, al termine di un processo con rito abbreviato, durante il quale la procura aveva richiesto una pena superiore ai cinque anni.

I fatti risalgono allo scorso marzo, quando la vittima, impiegata in un bar locale, si trovava in un condominio per effettuare una consegna di caffè. Mentre attendeva l’ascensore, ha incrociato l’imputato, che si trovava lì con il figlio minore. In un gesto inquietante, l’uomo ha invitato il bambino a prendere le scale, salendo così nell’ascensore solo con la giovane barista. Durante il tragitto, l’imputato ha iniziato a conversare con la ragazza, mostrando anche alcune foto di famiglia sul suo telefono.

Una volta all’interno dell’ascensore, la situazione è rapidamente degenerata. L’uomo ha iniziato a toccare la giovane, partendo dalla fronte e proseguendo lungo il collo e il seno, fino ad arrivare a palpeggiare le sue parti intime. La ragazza, spaventata e in preda al panico, è riuscita a liberarsi dalla presa dell’uomo e a uscire dall’ascensore, dirigendosi verso un appartamento dove si trovavano alcuni operai che avevano ordinato il caffè.

Non appena ha raggiunto gli operai, la giovane ha raccontato quanto accaduto a due colleghe del bar, cercando supporto e conforto. L’imputato, nel frattempo, è rimasto in attesa del ritorno della ragazza, ma poco dopo è entrato nel bar chiedendo informazioni su di lei, prima di andarsene. La sua presenza è stata successivamente registrata dalle telecamere di sicurezza, che hanno confermato il racconto della vittima.

In aula, l’imputato ha ammesso gli addebiti, ma la pena inflittagli è stata sospesa e subordinata a un programma di recupero specifico, mirato a chi è stato condannato per reati di questo genere.