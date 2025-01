“Il commissariato è fondamentale per il Vallo di Diano”. L’appello di “Schierarsi”

L’Associazione Schierarsi ha organizzato sabato scorso un incontro-dibattito a Sala Consilina, nell’Auditorium Cappuccini, dal titolo: Commissariato di Polizia di Stato nel Vallo di Diano. L’ora delle decisioni e delle responsabilità. L’idea è proseguire nel percorso, iniziato un anno fa con un altro convegno, per far aprire un commissariato nel comprensorio valdianese per andare a rinforzare i controlli. Presenti numerosi sindaci e amministratori oltre che forze di polizia. Evento e proposta voluto fortemente dall’associazione Schierarsi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Sono intervenuti sindaci, amministratori e cittadini del territorio e chiunque potrà intervenire. Hanno moderato Angelo Zanfardino, referente nazionale dell’associazione Schierarsi e il giornalista Michele Ficetola.