Oipa Vallo di Diano lancia l’allarme: “Emergenza cucciolate. Tantissime le mamme e i piccoli salvati dagli Angeli blu

Nelle ultime settimane, sono stati numerosi i recuperi di cucciolate e cagnoline da parte dei volontari dell’OIPA Vallo di Diano. In molti casi le cucciole abbandonate erano prossime al parto, una situazione, questa, insostenibile per i volontari, che si sono ritrovati nel giro di poco tempo in una una vera e propria emergenza cucciolate.

I volontari si sono prodigati per evitare che le cucciolate finissero in canile, luogo non adeguato a dei piccoli di pochi mesi, che troppe volte vanno incontro alla morte.

Accolti in stalli casalinghi e accuditi con amore e tante attenzioni, mamme e cuccioli sono stati sottoposti a tutti i controlli veterinari necessari per accertare il loro stato di salute, e alla profilassi sanitaria per affidarli in adozione in tutta sicurezza.

“La gioia di vedere numerosi cuccioli trovare una famiglia è una soddisfazione immensa, sottolineano dall’Oipa, che ripaga di tutti gli sforzi fatti, ma c’è ancora tanto lavoro da fare per tutti quelli che aspettano ancora di trovare una casa. Operare in un contesto in cui il randagismo è dilagante e gli abbandoni sono all’ordine del giorno, non è affatto semplice. Gli Angeli blu del Vallo di Diano non solo cercano di salvare quante più vite possibili, ma prestano il loro aiuto anche all’interno del canile comprensoriale per restituire una vita dignitosa a tanti cani che dalla vita hanno ricevuto solo il peggio”.

L’OIPA, quindi, lancia un appello di adozione dei cuccioli o di supporto con una donazione o un contributo per acquistare: cibo, vaccini e le spese veterinarie.