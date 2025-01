Auto in un canale tra Sassano e Padula: mamma e figlia salvate

I vigili del fuoco sono intervenuti, poco dopo le 18 , nella strada che internamente collega i comuni di Sassano e Padula e che passa per l’ex stazione ferroviaria, per un’automobile finita in un canale d’irrigazione con a bordo mamma e figlia di Sassano. Ad arrivare subito il personale del 118 della postazione di Teggiano che hanno tirato su le donne.



La conducente, e la figlia dopo che l’automobile è stata recuperata con un’autogru, sono state trasportate in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Luigi Curto per i dovuti accertamenti, fortunatamente al momento le loro condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione. Restano da chiarire i motivi per i quali la vettura abbia terminato la corsa nel canale. Sul posto sono prontamente intervenuti anche i Carabinieri che hanno messo in sicurezza il tratto interessato.