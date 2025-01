Ritrovato vivo dai vigili del fuoco l’uomo scomparso a Senise

Ritrovato vivo Giuseppe Ciancio, un cittadino di Senise che risultava scomparse dalla serata di ieri. Grazie alle tempestive operazioni di ricerca, l’ottantenne è stato ritrovato grazie all’elicottero dei Vigili del Fuoco. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute, né le dinamiche dell’accaduto. Le ricerche erano scattate ieri sera, in seguito alla denuncia dei familiari che erano stati allertati dallo stesso Ciancio prima che si scaricasse la batteria del telefono. Aveva infatti avvisato i familiari dicendo di essere rimasto bloccato in una località tra Senise e Castronuovo di Sant’Andrea a bordo della sua autovettura. Grazie al lavoro dei volontari della Protezione Civile Gruppo Lucano, dei carabinieri e dei Vigili del Fuoco le operazioni sono state avviate e svolte tempestivamente.