Operazione dei Carabinieri a Mercato San Severino e Baronissi: controlli Straordinari, sequestri e sanzioni

Il 28 e 29 gennaio scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno realizzato un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in generale, con particolare attenzione ai crimini contro il patrimonio, come i furti in abitazione e nelle attività commerciali. Il dispositivo di controllo ha coinvolto principalmente i comuni di Baronissi e Mercato San Severino, con l’impiego di diverse pattuglie delle Stazioni locali, supportate dall’Aliquota Radiomobile e dal Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) della Compagnia. Le operazioni hanno anche incluso verifiche sul rispetto del Codice della Strada.

Durante l’operazione, sono stati controllati 95 veicoli, identificate 130 persone e comminate 32 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Cinque veicoli sono stati sottoposti a sequestro e fermo amministrativo per la mancanza di assicurazione obbligatoria o per assenza di revisione. Inoltre, sono stati sequestrati quantitativi di droga (hashish, cocaina e crack) nel corso dei controlli ai pubblici esercizi, con la segnalazione alla Prefettura di Salerno di due assuntori di sostanze stupefacenti.

Infine, due persone sono state proposte per il foglio di via obbligatorio, mentre quattro sono state deferite all’Autorità Giudiziaria: tre per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e una per guida senza patente.