Vietri di Potenza. Blocca la porta della sposa del Sindaco il giorno del matrimonio: condannato per minacce

Un uomo di Vietri di Potenza, è stato condannato a due mesi di reclusione per minacce aggravate. La vicenda risale al 2019, quando si è svolto il matrimonio del sindaco di Vietri di Potenza. In quel periodo, l’uomo aveva iniziato a pubblicare una serie di post minacciosi sui social, facendo riferimento alla cerimonia e alla figura del sindaco, tra cui alcuni in cui era scritto “Questo matrimonio non s’ha da fare” Il culmine della vicenda si è verificato il giorno delle nozze, quando l’uomo condannato, ieri, per minacce aggravate, ha posizionato la propria auto proprio davanti alla casa della sposa, impedendole di fatto l’uscita e la possibilità di raggiungere la Chiesa dove doveva celebrarsi il matrimonio. Solo l’intervento delle forze dell’ordine permise alla donna di uscire di casa e di raggiungere il sui futuro sposo, il sindaco Christian Giordano. Proprio quest’ultimo, in seguito alla cerimonia e dopo alcuni giorni rese nota la vicenda durante un consiglio comunale.



Inizialmente accusato di violenza privata , l’uomo è stato condannato con l’aggravante di minacce . Oltre alla reclusione, dovrà anche pagare le spese processuali, che ammontano a circa 2.000 euro, e risarcire i danni nei confronti dell’attuale moglie del sindaco di Vietri di Potenza, con il relativo importo da stabilire in separato giudizio.

Il caso è stato seguito dal PM Sarah Masecchia, mentre la sentenza è stata emessa dal Giudice Chiara Maglio.