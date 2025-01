Rubato un cavo dell’illuminazione elettrica sulla SP 442 Isca Pantanelle a Caggiano: danni per circa 40mila euro

Da alcuni giorni la SP 442 Isca Pantanelle, all’altezza dello svincolo di Caggiano, si trova al buio dopo che ignoti hanno rubato i cavi dell’illuminazione pubblica. Il danno è stato scoperto da alcuni addetti alla vigilanza stradale, che avevano riscontrato la mancanza di illuminazione, e da un elettricista incaricato dalla Provincia di Salerno che, nell’aprire i tombini di ispezione, ha potuto constatare che l’impianto di illuminazione risultava manomesso. I ladri, infatti, hanno tranciato e asportato il cavo di rame che collegava i pali dell’impianto per una distanza di circa 250 metri.

Il danno economico è ingente, pari a circa 40mila euro. Numerosi anche i disagi provocati alla viabilità, con rischi per gli automobilisti. Per individuare i colpevoli è stata presentata una denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Caggiano. La mancanza di videocamere di sorveglianza nella zona rappresenta un ostacolo in più per risolvere il caso.