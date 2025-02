Un ponte gastronomico tra Cina e Basilicata, il progetto dello chef Nino Scordo

“Vedere cinese, mangiare italiano”. E’ questo il motto del progetto ideato dallo chef Nino Scordo, originario di Castelluccio Inferiore ma da tempo Chef del Jinling Hotel di Nanchino, che punta a creare un ponte culturale tra Cina e Basilicata nel nome della gastronomia. A marzo il comune di Latronico ospiterà una delegazione cinese composta, tra gli altri, da sei chef e una General Manager Jinling Hotel, assieme a tre importanti emittenti televisive cinesi, alcune delle quali specializzate in turismo.

Nei giorni di permanenza la delegazione cinese visiterà molti luoghi della Basilicata, dal Tirreno allo Ionio, dal potentino al materano, e incontrerà amministratori, stakeholder lucani, produttori e visiterà strutture ricettive. “Il nostro obiettivo è stato semplice ma ambizioso- spiega chef Scordo- cucinare e far assaporare piatti ispirati alla tradizione cinese, ma con un tocco italiano. Ho chiamato questo approccio “vedere cinese, mangiare italiano. Ad esempio, abbiamo reinterpretato piatti come i Baozi con sapori tipici italiani”.

Il progetto ha preso il via nel 2019 presso il “Jinling Hotel” con un bellissimo scambio culturale e gastronomico con Sorrento, che si è rivelato un’esperienza unica e straordinaria. “Ma il momento più importante sarà a novembre- ha concluso chef Scordo-quando i sindaci dei comuni visitati in Basilicata verranno in Cina per firmare accordi di scambio culturale. Il nostro hotel metterà a disposizione tutte le risorse necessarie per garantire il successo di questi accordi, nella speranza di creare un ponte culturale tra Cina e Basilicata”.