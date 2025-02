Bimbo con glicemia altissima salvato all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia

Un piccolo di Colliano, giunto con gravi difficoltà respiratorie, ha rischiato la vita a causa di una rara e pericolosa complicazione del diabete. L’episodio si è verificato presso l’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove il bambino è stato subito ricoverato nel reparto di pediatria.

Al momento del suo arrivo, il piccolo presentava segni evidenti di grave sofferenza, con una glicemia altissima che ha subito allarmato il personale medico. Dopo un rapido intervento, i medici hanno diagnosticato una chetoacidosi severa, una complicanza rara e grave del diabete, caratterizzata da uno scompenso metabolico che può essere letale se non trattato tempestivamente.

Immediatamente dopo la stabilizzazione, il piccolo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, per essere sottoposto a ulteriori trattamenti specializzati. In seguito, il bambino è stato inviato in un Centro di Diabetologia Pediatrica, dove continuerà a ricevere le cure necessarie per il suo recupero. Attualmente, le sue condizioni sono stazionarie, ma i medici sottolineano che il rischio di morte è stato molto concreto, data la gravità della situazione e la rara forma di diabete autoimmune di cui soffre, e che aggredisce in modo particolare il pancreas.