Intervento di soccorso a Pignola: L’ASP Basilicata chiarisce sul ritardo e ribadisce il rispetto dei protocolli

In merito al recente intervento di soccorso a Pignola, riguardante un’anziana signora caduta in casa e per il quale è stato segnalato un ritardo di quasi un’ora nell’arrivo dei soccorsi, la Direzione del 118 dell’ASP Basilicata ha fornito chiarimenti, evidenziando che l’intervento si è svolto nel pieno rispetto delle procedure previste dai protocolli del Dipartimento di Emergenza Urgenza (DEU).

L’allarme è stato lanciato alle 13:31 e l’ambulanza è partita dalla postazione di Calvello alle 13:36, raggiungendo l’abitazione della paziente alle 14:28. Durante la chiamata alla centrale operativa del 118, era stato segnalato un trauma cranico di lieve entità e un dolore alla spalla destra. La paziente risultava vigile, cosciente e in grado di ricordare l’accaduto.

La Direzione ha immediatamente avviato un’indagine interna per verificare le ragioni del tempo di arrivo sul posto. È emerso che le ambulanze di Potenza e Brienza erano impegnate in altri interventi e in fase di rientro e ripristino, motivo per cui è stato necessario inviare il mezzo da Calvello.

Il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza 118, Serafino Rizzo, ha precisato:

“La scelta del mezzo da inviare si basa sulla valutazione della criticità dell’intervento. In questo caso, la situazione è stata classificata con un codice ‘verde’, che indica una bassa urgenza. Le ambulanze medicalizzate sono destinate a coprire un territorio vasto e intervengono prioritariamente nei casi più gravi, come i codici ‘rossi’ o ‘gialli critici’.”

La paziente, una volta trasportata presso il Pronto Soccorso di Potenza, è stata sottoposta a osservazione e successivamente dimessa per poter far ritorno al proprio domicilio.

Rizzo ha aggiunto: “Il 118 garantisce sempre la risposta più appropriata in base alla gravità dell’evento, assicurando la messa in sicurezza dei pazienti. Tutto il personale in servizio sulle ambulanze è altamente qualificato e preparato per affrontare ogni tipo di emergenza.”

Questo episodio evidenzia l’importanza dei protocolli di emergenza, studiati per garantire un uso efficiente delle risorse e un’assistenza tempestiva, anche in situazioni di sovraccarico del sistema.