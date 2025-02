Marina di Camerota: 36enne folgorato da un cavo dell’alta tensione

Un grave incidente si è verificato a Marina di Camerota, dove un uomo di 36 anni ha rischiato la vita dopo essere stato folgorato da un cavo dell’alta tensione. L’episodio è avvenuto mentre il giovane stava effettuando una verifica tecnica per il trasporto di un’imbarcazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il 36enne stava utilizzando una canna da pesca per misurare l’altezza del cavo elettrico, al fine di accertarsi che un’imbarcazione, caricata su un camion, potesse passare in sicurezza sotto quel tratto di alta tensione per raggiungere un cantiere navale della zona. Tuttavia, durante la misurazione, la canna ha accidentalmente toccato il cavo elettrico, scatenando una potente scarica che ha sbalzato il giovane sull’asfalto.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Alcune persone presenti sul posto lo hanno trasferito alla guardia medica, dove i medici hanno prestato le prime cure. Successivamente, il 36enne è stato trasferito d’urgenza in ospedale per accertamenti. Nonostante la violenza dell’incidente, il giovane è riuscito a sopravvivere, evitando quello che avrebbe potuto essere un tragico epilogo. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa, sebbene avrà bisogno di alcuni giorni per riprendersi completamente.