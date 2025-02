A Pellezzano la Guardia Agroforestale segnala un’abitazione esposta all’amianto

Una segnalazione da parte della Guardia Agroforestale italiana è arrivata all’ufficio del Sindaco del Comune di Pellezzano e riguarda un’abitazione che, da svariati anni, è esposta all’amianto. Secondo quanto riportato dalla segnalazione, già dal 2008 era esposta all’amianto, considerato uno dei materiali considerati più pericolosi e nocivi per la salute a causa del rilascio delle fibre in aria e cioè quelli friabili, infatti grazie alla ricerca dal 1992, in Italia, è stato inserito nella lista dei materiali IARC cancerogeni di cui andrebbe vietato e abolito l’uso. Nella segnalazione la richiesta è di una verifica attraverso “un sopralluogo tecnico su grondaie e tettoie per la valutazione del rischio”.