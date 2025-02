Controlli su strada dei carabinieri in tutta la provincia di Potenza: scattano sequestri e ritiri della patente

Nella notte scorsa, i militari dell’Arma di tutta la provincia di Potenza hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione a quelli contro il patrimonio che stanno interessando, nelle ultime settimane, le rivendite di tabacchi nonché gli sportelli ATM.

Un furto presso una tabaccheria di Atella ha portato, infatti, ad un inseguimento che si è consumato tra i confini pugliesi fino ad arrivare ad Avellino. Ennesimo episodio che fa seguito ad altri analoghi nelle scorse settimane che ha visto le pattuglie dell’Arma impegnate su tutti i versanti della provincia di Potenza.

In questo contesto sono stati anche svolti posti di blocco e posti di controllo in località posizionate in corrispondenza di tutti gli obiettivi sensibili, sulle vie comunali, lungo le strade statali e nei luoghi di aggregazione giovanile al fine di garantire il rispetto della legalità. Nel corso delle attività, i carabinieri hanno proceduto al controllo di 250 tra mezzi e persone: sono stati trovati in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti due conducenti a cui è stato applicato il ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo, inoltre, un altro sequestro è stato applicato per porto abusivo di armi e di un coltello a serramanico. Sono state operate, inoltre, perquisizioni personali, veicolari e domiciliari con l’ausilio delle unità cinofile di Tito che hanno permesso di segnalare due soggetti alla Prefettura di Potenza poiché trovati in possesso di hashish per uso personale.