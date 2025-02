Cosenza, colpi d’arma da fuoco contro Vincenzo Rubano, inviato di ‘Pomeriggio Cinque’: paura per la troupe

Questa mattina a Cosenza, Vincenzo Rubano, inviato della trasmissione televisiva Pomeriggio Cinque, è stato vittima di un attacco a colpi d’arma da fuoco mentre stava indagando sul caso dei due fratellini presunti maltrattati in famiglia. Rubano, che da alcuni giorni si trovava in città per raccogliere dichiarazioni e testimonianze, aveva come obiettivo quello di ottenere una dichiarazione dal padre biologico dei bambini coinvolti nella vicenda.

Secondo quanto riportato in una nota ufficiale della trasmissione, Rubano e la sua troupe si trovavano nei pressi di un’abitazione quando, improvvisamente, dei colpi sordi sono stati sparati dalla finestra dell’edificio. L’improvviso rumore ha immediatamente allarmato il giornalista e il suo team. “I colpi hanno messo in allarme Rubano che, insieme alla troupe, ha prontamente lasciato il luogo e si è messo al sicuro”, si legge nella dichiarazione ufficiale.