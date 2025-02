Rocco Hunt e il murale sanremese nel Rione Fornelle a Salerno

Da ieri tra i murales del Rione Fornelle a Salerno è possibile scorgerne uno nuovo che riporta alcuni estratti di “Mille vote ancora”, la canzone con cui Rocco Hunt parteciperà al Festival di Sanremo, in programma all’Ariston dall’11 al 15 febbraio.

Il rapper, originario di Salerno, ha pubblicato sui propri profili social degli scatti che lo immortalano mentre inaugura il murale realizzato nell’ambito del progetto “Muri d’Autore-Parco della Poesia di Strada” curato dalla Fondazione Alfonso Gatto che da anni omaggia il poeta salernitano con opere disseminate in alcuni punti della città come la scalinata dei Mutilati.

“Non è stata domenica mai più/ Da quando sono andato via da casa mia/ Rimpiango anche le cose che odiavo/Le stesse che mi hanno fatto andare via/Lo stato è assente come noi in mezzo a quei banchi/ ‘O cafè dint’‘e canzone/Siamo anime buone in mondo cattivo” queste le parole estrapolate dalla canzone, cantata in italiano e dialetto, con la quale Rocco Hunt affronta il tema della nostalgia e della voglia di riscatto per condividere, soprattutto con i suoi concittadini, il rapporto conflittuale con Salerno, la città in cui è cresciuto.