Ancora furti nel Vallo di Diano: dopo Sala Consilina e Polla, un nuovo colpo a Auletta

Il Vallo di Diano è nuovamente sotto scacco dei ladri. Dopo il furto di auto a Sala Consilina e diversi colpi registrati a Polla nelle scorse settimane, ieri è stato il turno del comune di Auletta. In una giornata che sembrava tranquilla, i malviventi hanno fatto irruzione in un’abitazione situata in via Massavetere, approfittando dell’assenza dei proprietari.

L’incursione è avvenuta in pieno giorno, quando i residenti non erano presenti. I ladri, una volta entrati nell’abitazione, hanno messo a soqquadro tutte le stanze, alla ricerca di oggetti di valore. Tra gli oggetti rubati, sono state sottratte anche catenine e altri piccoli beni preziosi. La scoperta del furto è stata fatta dai proprietari al loro rientro, che non hanno esitato a denunciare l’accaduto ai Carabinieri, tempestivamente intervenuti per raccogliere le prime testimonianze e avviare le indagini.

Qualche settimana fa a Sala Consilina l’associazione Schierarsi aveva chiesto, nuovamente, la creazione di un commissariato nel Vallo di Diano per avere maggiori forze di controllo del territorio. Occorre anche aggiungere che i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori lavorano senza sosta per cercare di assicurare i ladri alla giustizia. Inoltre in alcuni comuni i cittadini si stanno organizzando con gruppi social per controllare le aree e comunicare prontamente se ci sono auto o persone sospette.