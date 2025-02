Scoperta discarica abusiva a Sarno: rifiuti pericolosi e degrado ambientale

Una vasta discarica a cielo aperto è stata rinvenuta in Via Mura D’Arci n.40 nella città di Sarno, durante un servizio di monitoraggio del territorio e tutela ambientale svolto dal Dirigente Regionale di Settore. L’area, che si estende per circa un chilometro, è stata trovata invasa da rifiuti di vario genere, tra cui materiali pericolosi che potrebbero rappresentare una minaccia per la salute pubblica e l’ecosistema.

Secondo quanto riportato, tra i rifiuti abbandonati figurano sette borse trolley contenenti indumenti e scarpe, quattro filtri industriali, materiale elettrico, letti matrimoniali e singoli, pneumatici, frigoriferi, cassette di plastica, vetro, plastica, carta e cartone.

La situazione si aggrava ulteriormente poco più avanti, in Via Mura D’Arci n.44, dove è stato rinvenuto materiale di amianto, altamente pericoloso per la salute . La presenza di questo rifiuto tossico ha richiesto un intervento tempestivo per la bonifica dell’area e la messa in sicurezza dell’ambiente circostante.

Resta ora da attendere l’intervento delle istituzioni competenti per la bonifica e l’individuazione dei responsabili di questo scempio ambientale.