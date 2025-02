Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: opportunità mancata per le Dogane, UILPA Salerno lancia l’allarme

Mentre l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi viene celebrato come un’infrastruttura ormai consolidata per il trasporto aereo e il turismo, per i lavoratori dell’Ufficio delle Dogane di Salerno rappresenta una sfida irrisolta. La UILPA Salerno, sindacato della categoria dei lavoratori pubblici, denuncia infatti una carenza strutturale di personale che rischia di compromettere la qualità dei servizi doganali in un’area strategica per l’economia regionale.

Nel comunicato diffuso dalla sigla sindacale emerge il crescente divario tra le esigenze operative e le risorse disponibili. Il porto di Salerno, snodo fondamentale per il commercio marittimo, e lo sviluppo del traffico aeroportuale avrebbero richiesto un potenziamento dell’organico, ma la riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha invece portato al declassamento dell’Ufficio delle Dogane a “Ufficio di Terza Fascia”. Una scelta che, secondo la UILPA, non tiene conto della realtà territoriale e delle necessità di crescita del settore.

Nonostante la professionalità e l’impegno del personale in servizio, la gestione dei controlli doganali appare sempre più complessa, con ripercussioni sulla fluidità del commercio e sulla sicurezza. “La mancanza di organico mette a rischio la tenuta del sistema e la competitività dello scalo portuale e aeroportuale”, sottolinea il sindacato, che chiede interventi immediati per garantire servizi all’altezza delle altre grandi città italiane ed europee.

La UILPA Salerno ha annunciato un’azione congiunta con le istituzioni locali e nazionali per ottenere il rilancio dell’attività doganale, un elemento cruciale non solo per il miglioramento delle condizioni lavorative del personale, ma anche per assicurare servizi efficienti e adeguati alle necessità della collettività e del tessuto economico del territorio.