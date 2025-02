“Fare rete per strade sicure”: a Sala Consilina la sicurezza stradale va a scuola

Gli alunni e le alunne della scuola primaria e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia dell’istituto Comprensivo “Camera” di Sala Consilina e di Atena Lucana, sono stati coinvolti in un nuovo progetto dal titolo “Fare rete per strade sicure” che rientra nelle attività di educazione civica.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Cartolano, si è mostrata fin da subito molto attenta al mondo della scuola e alla promozione di iniziative di vario genere per gli studenti di ogni ordine e grado. Tra le varie tematiche l’educazione alla sicurezza stradale è di primaria importanza per i più giovani, così l’amministrazione, in collaborazione con l’Assessorato alla scuola, ha dato il via a questo progetto.

Lo scopo principale è far sì che i più piccoli sappiano muoversi in sicurezza sulle strade del proprio paese, apprendendo nozioni che vanno dalla segnaletica stradale ai principi base della viabilità attraverso lezioni teoriche e attività pratiche. A questo proposito sono stati coinvolti nel progetto la polizia Municipale, il Consorzio Sociale Ambito S10 e l’associazione “La stanza di Giò”.

Il progetto si divide in tre segmenti: una parte teorica dove gli alunni e le alunne interagiscono con l’ingegnere Giuseppe Pisano, una parte pratica nella quale effettuare un percorso grazie all’aiuto della Polizia Municipale e Donato Cafaro, il presidente dell’associazione “La stanza di Giò” e, infine, una terza parte di verifica che verrà svolta insieme alle insegnanti.

La sinergia tra le istituzioni, la scuola e le associazioni private come “La stanza di Giò” che da anni promuove iniziative di educazione alla sicurezza stradale nel Vallo di Diano, rappresenta un valore aggiunto che favorisce un’azione educativa efficace e capillare.

L’assessora alla Scuola, Domenica Ferrari, afferma: “La sicurezza stradale è un tema che riguarda tutti noi e che deve essere affrontato sin dalla tenera età. Con questo progetto vogliamo dare un segnale concreto ai nostri bambini, affinché crescano con la consapevolezza che rispettare le regole della strada significa proteggere sé stessi e gli altri. Ai bambini questo progetto sta già piacendo e sono molto entusiasti.”