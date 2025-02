Nuovi mezzi per la raccolta differenziata porta a porta a Roccadaspide

Il Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco, Gabriele Iuliano, potenzia il servizio di

raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, dotandosi di due nuovi mezzi. Il Comune, per garantire un servizio efficace e vantaggioso, da tempo, si avvale di operai propri addetti alla raccolta dei rifiuti, riducendo così i costi legati all’affidamento del servizio a terzi e garantendo una stabilizzazione del personale in un ciclo virtuoso a beneficio

dell’intera comunità. I mezzi della raccolta rifiuti di Roccadaspide sono uno strumento indispensabile per garantire la raccolta differenziata porta a porta sull’intero territorio, basti pensare che, quotidianamente, attraversano l’intero territorio comunale percorrendo circa 500 km, l’acquisto dei due automezzi era, pertanto, un investimento necessario per continuare ad offrire un servizio ottimale.

Roccadaspide si conferma un comune virtuoso per la raccolta differenziata tanto che nell’ultimo dossier presentato da “Legambiente Campania” la Città risulta sul podio dei comuni “ricicloni” un podio assegnato ai comuni che hanno mantenuto negli anni la percentuale di raccolta differenziata ad altissime percentuali, basti pensare che quella di Roccadaspide è di oltre l’80% dal 2007 ad oggi con tariffe inferiori a quelle di moltissimi altri comuni.