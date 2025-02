Campagna. La Polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci, ad 80 anni dalla sua morte

Oggi, 10 febbraio 2025, ricorre l’80° anniversario della morte di Giovanni Palatucci,

medaglia d’oro al merito civile, martire della Polizia di Stato. Era nato a Montella, in

provincia di Avellino, nel maggio 1909. Quando fu arrestato dalle SS, il 13

settembre 1944, era reggente della Questura di Fiume, città delle Alpi Giulie, nel

golfo del Quarnaro, oggi in territorio croato. Internato nel campo di concentramento

di Dachau, morì di stenti il 10 febbraio 1945, 78 giorni prima della liberazione del

campo. Durante la sua permanenza a Fiume aveva salvato numerosi ebrei dallo

sterminio. Lo Stato italiano ha conferito a Palatucci nel 1995 la medaglia d’oro al

merito civile con questa motivazione:

«Funzionario di Polizia, reggente la Questura di Fiume, si prodigava in aiuto di

migliaia di ebrei e di cittadini perseguitati, riuscendo ad impedirne l’arresto e la

deportazione. Fedele all’impegno assunto e pur consapevole dei gravissimi rischi

personali continuava, malgrado l’occupazione tedesca e le incalzanti incursioni dei

partigiani slavi, la propria opera di dirigente, di patriota e di cristiano, fino all’arresto

da parte della Gestapo e alla sua deportazione in un campo di sterminio, dove

sacrificava la giovane vita».



Nel 1990 lo Yad Vashem di Gerusalemme, il Memoriale ufficiale di Israele delle

vittime ebree dell’Olocausto, ha insignito Palatucci del riconoscimento di “Giusto tra

le nazioni”.

Beatificato dalla Chiesa cattolica, è stato proclamato nel 2004 “Servo di Dio”.

I nobili intenti che animavano la sua personalità e la sua ricca spiritualità di uomo e

poliziotto sono sublimati in una frase che racchiude tutta la grandezza del suo animo

e che è passata alla storia con lui: «Vogliono farci credere che il cuore sia solo un

muscolo e ci vogliono impedire di fare quello che il cuore e la nostra religione ci

dettano ».

Per celebrare l’eroico sacrificio di cui si rese protagonista si è tenuta una cerimonia

nell’ex Convento dei Cappuccini di Campagna (SA), città che può vantare un legame

speciale con la figura del Funzionario di Polizia. L’evento, realizzato in

collaborazione con il Sindaco e l’Amministrazione comunale, con il Centro Studi

Giovanni Palatucci, attivo in quel Comune, si è svolto alla presenza delle autorità

civili e religiose e degli esponenti delle Istituzioni più rappresentative del territorio.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Una pattuglia ippomontata proveniente dal Reparto a Cavallo di Napoli ha dato

risalto all’evento.

Gli interventi del Questore, dott. Giancarlo Conticchio, del Prefetto, dott. Francesco

Esposito e del Sindaco, prof. Biagio Luongo, hanno messo in risalto, con accenti

commossi, la figura di Giovanni Palatucci, ricordando il contesto storico e gli ideali in

cui fermamente credeva e ai quali restò fedele fino al sacrificio finale.

Di grande rilievo è stata anche l’inaugurazione all’interno dell’ex convento della

mostra permanente delle uniformi storiche della Polizia di Stato, splendida iniziativa

fortemente voluta dal Presidente della Sezione ANPS di Campagna, Cav. Vito

Maglio.

Il Questore, dott. Giancarlo Conticchio, ha chiesto di osservare un minuto di silenzio

per onorare la figura di Giovanni Palatucci e ha voluto anche ricordare i due

carabinieri, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, morti a Campagna nel tragico

incedente stradale del 6 aprile 2024.