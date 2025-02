Coppia di Roscigno investita in Brianza: Margherita muore un mese dopo il marito

La comunità di Roscigno piange la scomparsa di Margherita Lista, deceduta all’età di 72 anni. La donna era stata coinvolta, un mese fa, in un tragico incidente stradale a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, dove aveva perso la vita il marito, Cosimo Crisci, 78 anni. Margherita era stata ricoverata in gravi condizioni, ma oggi è giunta la triste notizia della sua morte.

Marito e moglie erano stati travolti da un’ automobile. Secondo le prime ricostruzioni, i coniugi stavano uscendo dal negozio con i sacchetti della spesa quando sono stati investiti.

I funerali di Margherita Lista si terranno giovedì 13 febbraio, nella Chiesa di San Nicola a Roscigno.